Economía

Precio oficial del dólar BCV para este jueves 19 de febrero

La divisa estadounidense tuvo un incremento 2,38 bolívares en el primer día de operaciones de la tercera semana del mes en curso

Por

Wandor Dumont
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 06:05 am
Precio oficial del dólar BCV para este jueves 19 de febrero
Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este jueves 19 de febrero de 2026. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

NOTAS RELACIONADAS

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un incremento durante la jornada de este miércoles 18 del mes en curso en las mesas de cambio. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 398,74 mientras que el euro se plantó en 471,41 bolívares.

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra y venta de divisas fue el Banco Mercantil con un monto de Bs 459,02 y 498,65 respectivamente.

 

Cambio en la economía

El Banco Central de Venezuela autorizó el pasado 26 de enero que las entidades Banco ExteriorBancaribeBanco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito, se sumen al sistema de subasta de divisas.

Recordemos que el primer grupo que fue autorizado fueron: Banesco, Mercantil Banco UniversalBBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales la semana pasada fueron autorizadas a vender divisas a sus clientes con cuentas en el exterior.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo NBA Mookie Betts NFL
Jueves 19 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios