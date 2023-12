¡Sin miedo a nada! Hija de uno de los asesinos de Canserbero arremete contra Tarek William Saab (+Video)

Tras las declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, sobre el caso del asesinato del rapero venezolano Canserbero, en el cual resultara como culpable Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, sale en defensa la hija de Guillermo, Claudia Améstica, en un video alegando que son falsas las declaraciones. “Sr. Fiscal, usted sabe que esas declaraciones que sacó hoy, tanto de mi papá como de mi tía, son falsas, usted lo sabe”.

En el clip Claudia severamente rechaza las declaraciones del funcionario, y expone que los abogados no han podido tener acceso y comunicación con los acusados hace aproximadamente 9 días desde que ingresaron al (CONAS) Comando Anti Extorsión y Secuestro, y tilda de show mediático debido a que no están siendo presentado a una audiencia porque no hay una debido proceso.

Que a su vez Claudia, señala que lo dicho en esa declaración fue bajo cohesión y que está viciado, asegura que ellos nunca huyeron a chile y se pudiera constatar en los estatus migratorios. Aún quedan detalles que resolver, porque hay muchas interrogantes sobre lo que envuelve el caso del cantante.

Este post de Twitter generó una lluvia de comentarios que señala que hay muchas incongruencias en la información suministrada, dando a entender que no fue un suicidio sino un homicidio, manipulado por los presentes en la escena, y hasta se encuentran involucrados unos funcionarios del Sebin que terminaron de arreglar la escena y se les fue pagado una alta suma de dinero por su silencio y complicidad. Tal y como se menciona en la confesión que presenta la fiscalía.

Recordemos que, este 26 de diciembre la fiscalía publicó un video en el cual Natalia Améstica narró los hechos de como sucedió los hechos del doble homicidio de su esposo Carlos Molnar y Tyrone Gonzalez "Canserbero". Así como también el padre de Claudia admite su complicidad para tapar el homicidio realizado por su hermana.

Para la colectividad este caso aún genera conmoción al saberse la verdad de como ocurrieron los hechos del 20 de enero de 2015, tras 8 años de injusticia para los fans y seguidores del cantante que su vida fue cegada a tan temprana edad.