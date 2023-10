Villana de icónicas telenovelas mexicanas se ganó por varios años la vida como chofer de uber

En los últimos días la reconocida actriz mexicana Alejandra Procura ha estado en el foco de la atención, al revelar de la manera más natural y tranquila que durante un tiempo estuvo trabajando como taxista para tener más ingresos.

Procura conocida por haber interpretado grandes papeles en novelas como Contigo sí, Lo que la vida me robó, Corazón que miente, Tenías que ser tú, entre otras, que la valieron varias nominaciones a los Premios TvyNovelas, confesó que, en el 2017, tras no haber obtenido papeles en novelas decidió comprar dos automóviles, inscribirlos en una aplicación y manejarlos.

Aunque en el año 2020 regresó a las telenovelas con un personaje dentro de la reconocida producción La mexicana y el güero, el tema de la pandemia de la covid-19 la hizo tener la necesidad de buscar más ingresos para mantener a su familia y volvió a la aplicación de taxi.

Recientemente, la actriz aprovechó una entrevista para sincerarse y confesar como lidió con los prejuicios de ser un personaje público y luego dedicarse a un empleo totalmente alejado de las cámaras.

“Es de las experiencias más grata que he tenido en mi vida, de las que más me ha confrontado el ego. Lo importante en la vida es ser feliz, comer, no angustiarte, salía 14 horas diarias a trabajar”, aseveró la actriz ya de 54 años.