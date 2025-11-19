MLB: Diamondbacks protegen a este prospecto venezolano en el roster de 40

Suscríbete a nuestros canales

Los Diamondbacks de Arizona dieron un paso importante este martes al seleccionar el contrato del infielder venezolano José Fernández, movimiento con el que oficialmente pasa a formar parte del roster de 40. El joven prospecto, que ha venido destacando por su versatilidad defensiva y su madurez en el plato, se mantiene así dentro de los planes inmediatos de la organización.

El oriundo de Cumaná, quien ha progresado con consistencia en las Ligas Menores, se había ganado la atención del staff por su capacidad para ajustar y por la energía que aporta en el terreno. Su inclusión en el roster no solo reconoce su crecimiento, sino que también lo protege del próximo Draft de Regla 5.

Venezolanos protegidos en diferentes organizaciones

Este proceso anual suele convertirse en una vitrina para jugadores que han avanzado silenciosamente en el sistema de granjas, y este año varios venezolanos lograron ese mismo objetivo con otras organizaciones. La camada criolla sigue expandiéndose en distintas franquicias.

Además de Fernández, otros talentos de Venezuela también fueron protegidos por sus equipos: Gabriel González con los Twins, Pedro Ramírez con los Cubs, Jadher Areinamo con los Rays, David Davalillo con los Rangers, Eduardo Valencia con los Tigers y Leo Balcázar con los Reds. Todos ellos ven recompensado su trabajo en desarrollo y proyección.

Para el beisbol venezolano, esta clase de movimientos representa un impulso a su ya sólida presencia en el sistema MLB. Para los jugadores, es una oportunidad de seguir creciendo con la tranquilidad de estar en los planes de sus organizaciones.

José Fernández en la última campaña 2025 de MiLB jugó en Doble A, dejando promedio de .272 en 122 encuentros, con 128 hits, entre ellos 27 dobles, cuatro triples y 17 jonrones. Además, registró 80 carreras remolcadas y 68 anotadas.