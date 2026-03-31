Hijo de Pedro Caimán y nieto de Water Jet: regreso de oro tras más de un año sin correr

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La jornada hípica de este domingo 05 de abril en el óvalo de Coche presenta un atractivo especial. Con una cartelera de 13 competencias, la afición centra su mirada en el debut de 11 ejemplares nacionales e importados. Estos purasangre pisan la arena de Caracas por primera vez en pruebas públicas, lo que añade un factor de incertidumbre y emoción a la programación dominical.

El linaje de Pedro Caimán y Water Jet a prueba: La Rinconada

El foco principal de la tarde recae sobre Regal Holiday, un ejemplar de seis años con un pedigree de excepción. Este descendiente del Campeón Sprinter del Caribe, Pedro Caimán, es además nieto materno del triplecoronado Water Jet. Tras una prolongada ausencia de 518 días fuera de las pistas, el castaño del Stud “Arantxa II” asume el reto de volver a la competitividad activa en la octava carrera, primera válida del 5y6 del programa.

Detalles técnicos del compromiso: Estrena Cuadra

Bajo el entrenamiento de Enrique Martínez, el nacido en el Haras El Centauro buscará su segunda victoria tras 17 presentaciones previas. La cita es a las 3:55 de la tarde en un recorrido de 1.300 metros. Para esta ocasión, la conducción recae sobre el jinete Hemirxon Medina, quien asume la responsabilidad de guiar al nieto de Water Jet en su esperado regreso.

Ajustes de equipo para la reaparición

La última actuación de Regal Holiday data del 27 de octubre de 2024, fecha en la que escoltó a "El Pillín" desde la séptima casilla a 23 cuerpos de distancia. Con el objetivo de optimizar su desempeño tras el largo ayuno, el ejemplar saltará a la pista con implementos específicos: Vendas (V), Gríngolas (Gr) y Lengua Amarrada (La). Estos ajustes buscan brindar mayor fijeza y control al purasangre en un lote que promete máxima paridad.

Estos han sido los ejercicios más recientes de Regal Holiday:

Mar 14 J. Medina E/P 14,4 29,4 41,4 (600) 54,3 2P 67,4 4P 83,1/ animado y respondió con remate de 12.

Mar 21 W. Silva E/P 18,4 34,1 48,3 (600) 62 2P 74,3 4P 87,1/102,2// de carrerón, cómodo con remate de 14,2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.