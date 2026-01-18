Angélica Vale acude a las redes sociales para solicitar ayuda

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana Angélica Vale pide ayuda en redes sociales a todos sus seguidores para encontrar a un querido amigo, sionista y fotógrafo, quien se encuentra desaparecido en Los Ángeles, California.

La noticia ha encendido las alarmas de sus seguidores, luego de que la protagonista de La fea más bella, publicara el boletín de búsqueda emitido por la Unidad de Personas Desaparecidas de Los Ángeles.

Angélica Vale se suma a la cadena de personas que han divulgado la información para dar con el paradero del fotógrafo de quien no se sabe nada desde hace varios días.

“¿Me ayudan?”, fue el comentario que agregó la también cantante en el post para solicitar la mayor difusión posible de la información.

Unidos en la búsqueda

Se trata de Yuri Alexander Reese, conocido en el medio artístico por trabajar en producciones como Historia Americana X, Superman y Lois, CSI, y recientemente se unió al equipo de la película mexicana, Primate, como mezclador de sonido.

Fue visto por última vez el 14 de enero, cuando salió de Vine Street, en Hollywood, sin sus pertenencias, un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los agentes.

“Se fue de Vine Street, Hollywood, sin teléfono celular ni dinero”, dice el boletín publicado por Vale.

Angelica Vale en proceso de divorcio

El 2025 fue un año de cambios para Angélica Vale tras separarse de su esposo Otto Padrón después de 14 años. La actriz confirmó la noticia en noviembre, revelando que la separación en mutuo acuerdo fue iniciada por él alegando "diferencias irreconciliables".