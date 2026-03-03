Francia - Ligue 1 2025-2026

PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Mónaco se mide ante PSG en el Parque de los Príncipes el viernes 6 de marzo a las 15:45 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 10:28 am
PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1
A partir de las 15:45 horas el próximo viernes 6 de marzo, Mónaco visita a PSG en el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Mónaco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG ganó el encuentro previo ante Le Havre AC por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 12 goles a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega triunfante luego de ver caer a Angers con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco se impuso por 1 a 0.

El local se ubica puntero con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 4 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5724183334
2
Lens5324172524
3
Olympique Lyon4524143713
4
Olympique de Marsella4324134718
7
Mónaco372411494
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Stade Brestois: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario PSG y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Martes 03 de Marzo de 2026
