PSG vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

A partir de las 15:45 horas el próximo viernes 6 de marzo, Mónaco visita a PSG en el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Mónaco

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG ganó el encuentro previo ante Le Havre AC por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 12 goles a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega triunfante luego de ver caer a Angers con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Mónaco se impuso por 1 a 0.

El local se ubica puntero con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (11 PG - 4 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 4 Olympique de Marsella 43 24 13 4 7 18 7 Mónaco 37 24 11 4 9 4

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Stade Brestois: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Mónaco, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

