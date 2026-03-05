¡Regresa! Jason Tatum ya tiene fecha de debut luego de su lesión

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado para la Nación Celta. Existe la firme expectativa de que el All-Star de los Boston Celtics, Jayson Tatum, realice su debut en la temporada 2025-26 este viernes por la noche en el TD Garden, enfrentando a los Dallas Mavericks.

Este regreso marca un hito físico y emocional para la franquicia, ocurriendo apenas 10 meses después de que Tatum sufriera una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que suele mantener a los atletas fuera de las canchas por un periodo de entre 12 y 15 meses.

Un proceso de recuperación récord

Tatum ha estado fuera de acción desde mayo de 2025, cuando sufrió la lesión durante los playoffs. Su rehabilitación ha sido descrita por el equipo médico como ejemplar. Fuentes cercanas al jugador indican que Tatum se siente "listo para la acción" y que comunicará su decisión final a la gerencia de los Celtics en las próximas 24 horas.

El impacto de su retorno es incalculable:

El factor TD Garden: Tatum fue enfático en que su primer partido debía ser ante su público en Boston.

El rival: El duelo contra Dallas añade una capa de drama adicional, siendo una reedición de las Finales de 2024.

Estado físico: Aunque se espera una restricción de minutos, los informes internos aseguran que Tatum ha recuperado su explosividad tras participar en entrenamientos de cinco contra cinco durante las últimas semanas.

El panorama para los Celtics

A pesar de la ausencia de su máxima figura, los Celtics han logrado mantenerse en la élite de la Conferencia Este. Sin embargo, la reintegración de un jugador que promedió casi 27 puntos por partido la temporada pasada llega en el momento justo para el cierre de la campaña regular y la preparación hacia la postemporada.

El regreso de una rotura de Aquiles en menos de un año es una apuesta arriesgada pero calculada. La medicina deportiva moderna, sumada a la disciplina de Tatum, parece haber acortado los plazos tradicionales. Si el viernes salta a la cancha, no solo estará jugando un partido de baloncesto; estará desafiando la historia de una de las lesiones más temidas en el deporte.