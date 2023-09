La desgarradora confesión de Vanessa Senior: ¿qué traumas sufrió durante su infancia?

A pesar de ser una mujer fuerte, con mucha energía y personalidad la escritora y humorista venezolana Vanessa Senior también tiene muchas cicatrices de su infancia que la marcaron de manera negativa, así lo reveló en una emotiva entrevista junto a Viviana Gibelli.

Durante la conservación con Viviana, Senior abrió su corazón como nunca antes y confesó que su padre se fue de casa cuando su madre estaba embarazada de ella, y años más tarde apareció de manera repentina con una fuerte enfermedad.

“Mi papá pico caucho apenas se enteró de la barriga y salió corriendo, lo conocí a los 15 años cuando él llamó a la casa, ya que estaba internado en el área de inmunodeficiencia en el hospital militar, fue uno de los primeros casos de sida. Muere en el año 93 o 94. Para mí fue un suceso conocer a papá y que muera de sida”, expresó la creadora de contenido.

Senior reveló que luego de muchas terapias y el paso del tiempo avivó en ella el perdón, además expresó el gran amor por su madre y la fuerza que tuvo para hacerse cargo de todo como una auténtica mujer guerrera.

“Tuve que perdonarlo porque no quería seguir buscando más en ninguna parte, lamentable cuando tienes una figura paterna que no existe bien se mamá o papá, terminas buscándolo en tu pareja y yo no quería más”, puntualizó Senior.

Vanessa se ha convertido en unas de las figuras más importante de la era 2.0 en Venezuela, luego de protagonizar un fuerte video en el año 2015 por reclamar no poder comprar cuatro pastas de dientes, su popularidad creció en las redes sociales y hoy cuenta con una familia de 1,2 millones en Instagram.