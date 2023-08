Usuarios en redes sociales tildan de “vulgar” a Vanessa Senior por entrevista en Portada’s

El lunes 21 de agosto de 2023 la actriz y humorista venezolana Vanessa Senior estuvo como invitada al magazine Portada’s al Día de Venevisión, haciendo una entrada bastante arrolladora y con mucha personalidad que muchos cibernautas rechazaron.

Fueron muchos los comentarios negativos que la invitación de Vanessa generó, así lo demuestra una publicación que realizó la cuenta oficial de Portada’s, en Instagram en la cual usuarios arremetieron sin compasión con opiniones cargadas de burlas y críticas.

“Dónde está el botón en Instagram para darle No me gusta”, “Uy no, tuve que cambiar el canal, no sé porque tiene que gritar tanto”, “Marginal y niche”, “No me gusta su invitada.”, “Por Dios q tiene de bueno esa tipa que enseñar a los niños y a las familias venezolanas”, “Para nada positivo esa invitada”, son parte de las opiniones en el post.

Sin embargo, Senior con el humor que la caracteriza no tardó en salir en su defensa y responder en el post lo siguiente: “Jajajajaja no saben cómo me estoy riendo con Los comentarios”.

No es la primera ocasión que la también creadora de contenido se ha visto atacada en redes sociales, solo basta con apreciar sus fotos y videos en Instagram para darse cuenta de la cantidad de personas que rechazan su personalidad explosiva y auténtica.