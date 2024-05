Habla el propietario del potro que montará Emisael Jaramillo en Inglaterra

Son varias las emociones y los récords que encierran el debut del potro dosañero Gabaldon (Gone Astray en Valuable Miss por Value Plus), ejemplar criado en Florida por Carol Ann Reitman, Susan Gannon & Warren Miller y adquirido por Soldi Stable LLC por un costo de $9.000 en las subastas de Yealings del año pasado en Ocala, Florida. Gabaldón, con el entrenamiento de José Francisco D´Angelo y la monta de Emisael Jaramillo, debuta ganando en un stakes y ya sextuplica en ganancias lo invertido para su adquisición.

El Sueño Europeo

Y es que el potro no ganó cualquier Stakes, se impone en el Royal Palm Juvenile, carrera que otorga clasificación a disputar el Norfolk Stakes (G2) nada menos que en el legendario Hipódromo inglés de Ascot Racecourse, en uno de los festivales hípicos de mayor prestigio en el planeta, el Royal Ascot, en Reino Unido. Este lunes 29 de mayo el entrenador venezolano confirmó que el potro Gabaldon sería enviado a Inglaterra a correr el Clásico de Grado con el mismo jockey que lo debutó, el venezolano Emisael Jaramillo.

Es enorme el contenido emotivo que tiene esta clasificación a Ascot tanto para Venezuela como para Florida, Estados Unidos, con un potro criado en ese estado, con conexiones venezolanas, hijo de una yegua también Floridana cuya actuación en el emblemático hipódromo europeo podría revalorizar enormemente el elevage de Florida en la cría mundial. Con motivo de esta gran ocasión el propietario y criador del Soldi Stable LLC, el Sr Alfonso Soued, sensiblemente emocionado, emite la siguiente declaración a través de su cuenta en la Red Social X:

"Esta oportunidad que Dios por medio de Gabaldon me ha dado, es una bendición y sueño de todo hípico que se da una vez en la vida y no se debe ignorar. Ojalá gane esa gran carrera, para beneplácito mío, de mi familia, de toda la cuadra de José F. D´Angelo, amigos y Venezuela toda. Amen."

El propietario y criador venezolano Cesar Paparoni también se pronunció a través de la Red Social X para felicitar y manifestar su apoyo a Gabaldon y al Sr Alfonso Soued.

Potranca por confirmar

Aun falta por confirmarse si la potra ganadora del Royal Palm Juvenile Fillies, Bullet (War Front) tordilla que también debutó con un impresionante triunfo, acudirá a la cita de Ascot, que ademas incluye un emolumento de $25.000 por gastos de traslado para las conexiones de cada ejemplar clasificado en el meeting Royal Palm Meet de Gulfstream Park. Bullet es entrenada por Mark Casse y fue conducida también por Jaramillo en su triunfante prueba de clasificación en estreno.