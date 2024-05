Seis Clásicos con 4 de Grado se disputan el sábado en este hipódromo de Estados Unidos

Con una interesante jornada de once competencias, que incluye la reaparecida y participación de grandes corredores, el Hipódromo de Churchill Downs presenta este sábado 1° de junio seis carreras selectivas que reparten cada una $275.000, cuatro de las cuales corresponden a carreras de grado. En esta nota se detallan esas seis carreras, así como los ejemplares más cotizados en cada uno de esos clásicos.

Pick Six con 6 Stakes en Louisville, Kentucky

La jornada selectiva da inicio en la sexta carrera, por lo que se programa un Pick Six que engloba las seis (6) carreras selectivas de la jornada, que se disputan en este orden:

Sexta Carrera. Arlington Stakes (G3) en distancia de 1800 sobre grama para Ejemplares de 4 y más años. En esta carrera se presenta como gran favorito en el Morning Line el ejemplar inglés Otoman Fleet (Sea The Stars) N°1, que será conducido por Flavien Prat y presentado por Charles Appleby, su máximo enemigo según el M/L es Emmanuel (More Than Ready), pupilo de Todd Pletcher que será guiado por Irad Ortiz Jr.

Séptima Carrera. Aristides Stakes en distancia de 1200 metros sobre arena para Ejemplares de 4 y más años. Gran Favorito N°3 Skelly (Practical Joke) (4/5) (Ricardo Santana Jr./Steven Asmussen) máximo rival N°4 Angkor (Anchor Down) (Martín García/P.Bauer).

Octava Carrera. Shawnee Stakes (G3) en 1700 metros sobre arena para Yeguas de 4 y más años. Gran Favorita N°6 Xigera (Nyquist) (2/1) (Julien Leparoux/P.Bauer) máxima rival N°7 Scylla (Tapit) (5/2) (Javier Castellano/Bill Mott).

Novena Carrera. Regret Stakes (G3) 1800 metros sobre grama para Potras de 3 años. Gran favorita N°6 Buchu (Justify) (5/2) (Martín García/P. Bauer), máxima enemiga N°1 Way to Be Marie (Not This Time) (3/1) (Florent Geroux/Rob Atras).

Décima Carrera. Blame Stakes (G3) 1800 metros, sobre arena, Ejemplares de 4 y más años. Gran favorito N°2 Highland Falls (Curlin) (5/2) (Florent Geroux/Brad Cox) máximo rival N°5 Tapit Trice (Tapit) (3/1) (Flavien Prat/Todd Pletcher).

Undécima Carrera. Audubon Stakes. 1800 metros sobre grama para Potros de 3 años. Gran favorito frío N°2 Cugino (Twirling Candy) (7/2) (Flavien Prat/Claude McGaughey III) máximo rival N°8 Twirling Point (Twirling Candy) (4/1) (Lanfranco Dettori/Jonathan Thomas).

Pronóstico reservado.

Una jornada de gran gala con prácticamente todas las estrellas del Turf norteamericano en acción en el circuito hípico de Louisville. La invitación desde ya para consultar el pronóstico de Meridiano Online para el Pick Six de seis selectivas en Churchill Downs, que será publicado en horas de la noche del próximo viernes 31 de mayo, para recomendar una combinación para las carreras del sábado 1° de junio en el emblemático óvalo de Kentucky en Estados Unidos.