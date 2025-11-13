SPB

SPB: ¡Oficial! Marinos de Oriente y Gladiadores Anzoátegui se fusionan

Por

Iván Holguín
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 03:55 pm

Las dos franquicias orientales oficializaron su unión por comunicado del Gobernador de la entidad

Marinos de Oriente y Gladiadores de Anzoátegui oficializaron este día jueves 13 de noviembre su unión como un solo equipo. Mediante un comunicado en redes sociales el gobernador de la entidad oriental, Luis Marcano dio a conocer la noticia. 

En la misma publicación el gobernador dio a conocer que el nuevo equipo se llamará, Marinos de Anzoátegui. Esto también implica el retorno de Marinos a la que fue su casa durante tantos años, el Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, mejor conocido como "La Caldera del Diablo".

Nueva fusión en la SPB

El termino de fusión no es nuevo dentro de la SPB, ya que varios equipos han pasado por lo mismo en tiempos recientes, por lo menos Broncos de Caracas y Pioneros del Ávila; Héroes de Falcón y Gaiteros del Zulia; Centauros de Portuguesa y Brillantes del Zulia; y Diablos de Miranda y Llaneros de Guárico. 

Palmares reciente de Marinos y Gladiadores

Marinos es el equipo con más títulos en el baloncesto criollo con un total de 11 campeonatos (al igual que Trotamundos de Carabobo), pero desde el año 2015 no levanta un trofeo. Mientras que por su parte Gladiadores logró el bicampeonato en las zafras 2023 y 2024. 

