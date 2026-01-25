La historia le sonríe a Djokovic que avanza en el Abierto de Australia

Suscríbete a nuestros canales

La organización del Abierto de Australia confirmó la clasificación directa de Novak Djokovic a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada 2026, tras darse el retiro del tenista checo Jakub Mensik.

Cuál fue la razón del retiro

Jakub Mensik, de 20 años, anunció su baja del primer Grand Slam del año debido a una lesión en el músculo abdominal. A través de sus canales oficiales, el jugador explicó que, tras someterse a evaluaciones con su equipo técnico y médico, la decisión de no presentarse al partido de octavos de final responde a la necesidad de evitar una dolencia crónica que comprometa el resto de su temporada.

"Es una decisión difícil, pero debo priorizar mi recuperación para volver con fuerza en las próximas semanas", señaló el joven tenista, quien se marchó de Melbourne tras haber captado la atención del mundo del tenis por su notable desempeño.

Con el retiro, Novak Djokovic tendrá un par de días más de descanso sobre todo por la edad del serbio, quien es uno de los favorito. Ahora su rival en la ronda de los ocho mejores saldrá del enfrentamiento que disputarán este lunes el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz.

La historia le sonríe a DJokovic

Para Djokovic, este descanso adicional podría resultar clave en su misión de expandir su palmarés histórico en tierras australianas, permitiéndole llegar con una frescura física superior a la de sus potenciales oponentes en las fases decisivas. Recordemos que Novack busca su Grand Slam número 25 para romper el empate con la legendaria Margaret Court y convertirse en el tenista hombre o mujer con más "Majors" en la historia.