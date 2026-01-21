"Págame por los derechos de autor": La irónica advertencia de Djokovic a Alcaraz por su nuevo saque

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del tenis, la imitación es a menudo la forma más sincera de respeto, pero para Novak Djokovic, también es una oportunidad de negocio... o al menos eso dice entre risas. Durante su rueda de prensa tras la primera ronda del Australian Open 2026, el serbio abordó con su característico sentido del humor las comparaciones entre su servicio y la nueva mecánica de saque de Carlos Alcaraz.

Una cuestión de "Copyright"

Cuando se le preguntó sobre las similitudes en el movimiento de saque que el joven español ha implementado recientemente, Djokovic no tardó en bromear sobre la propiedad intelectual de su técnica. "En cuanto lo vi, le envié un mensaje y le dije: "sabes que tenemos que hablar sobre los derechos de autor".

La condición de Nole

Pero la ironía del serbio fue más allá. Djokovic confesó haber mantenido una charla cara a cara con Alcaraz en las instalaciones de Melbourne Park para establecer las "condiciones" de este supuesto plagio técnico.

"Le dije que tenemos que hablar de un porcentaje de sus ganancias", bromeó Novak. La exigencia del serbio es clara y directa: "Por cada 'ace' que haga aquí, espero un tributo para mí. Veremos si cumple con el acuerdo".

Más allá de las bromas, Djokovic se mostró satisfecho con su propio rendimiento en la cancha, destacando que se sintió muy bien físicamente y que su ejecución con el servicio fue impecable en su debut. Tras alcanzar su victoria número 100 en el torneo, el serbio sigue demostrando que, aunque otros intenten copiar su estilo, el original sigue siendo el hombre a batir en la Rod Laver Arena.