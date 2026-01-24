Djokovic llega a esta cifra de victorias y suma varios récords en el Abierto de Australia

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic superó en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp por marcador de 6-4, 6-4 y 7-6(4), con el resultado selló su victoria 400 en un Grand Slam y avanzó los octavos de final del Abierto de Australia por decimoctava vez en su carrera.

El serbio que ya ostenta la plus marca masculina de veinticuatro Grand Slams, diez de esos títulos en Australia, se tardó dos horas y 44 minutos en solventar el choque de tercera ronda, jugará en octavos con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan Quinn.

DJokovic sigue reescribiendo la historia

Novak ahora supera a por 31 victorias a Roger Federer, que ocupa el segundo lugar con 369 victorias en torneos de Grand Slam, lo que subraya la extraordinaria longevidad y consistencia que han definido las dos décadas de carrera de Djokovic al más alto nivel de este deporte.

La victoria también tuvo un significado especial en Melbourne, donde Djokovic igualó el récord de Federer de 102 victorias en el Abierto de Australia. El No. 4 del Ranking de la ATP tendrá la oportunidad de situarse en solitario en lo más alto de esa lista la próxima semana.

Según la ATP en su sitio web, también llegó por vez número 70 a los octavos de final en un Grand Slam y se adueña del récord de la Era Abierta de más participaciones en esta ronda individual masculina en los "Majors".

El tenista báltico con sus 38 años y 255 días, también se alzó como el hombre de mayor edad en alcanzar los octavos de final en Melbourne desde 1988. Desde entonces, solo dos jugadores mayores de 38 llegaron a octavos de final aquí: Federer (38 años y 178 días) en 2020 y Gael Monfils (38 años y 147 días) en 2025.

Djokovic no quiere compartir el trono

Ya los números anteriores son una locura, pero Novak Djokovic al parecer no se rinde y no quiere retirarse compartiendo el trono, si el serbio logra alzar su vigésimo quinto Grand Slam, se convertiría en el jugador hombre o mujer con más títulos individuales de Grand Slam y deshacer el empate a veinticuatro con Margaret Court.

También sería el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de un grande y en el tercero junto en ganar múltiples títulos del Abierto de Australia después de cumplir 35 años, tras de Rosewall y Federer, quienes ganaron dos títulos aquí después de cumplir 35 años.