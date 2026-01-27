Carlos Alcaraz acecha un récord histórico en Australia Open

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz está en un fantástico estado de forma en este comienzo del 2026. Su Australia Open está siendo superlativo, venciendo a rivales de diferentes perfiles. En 4tos de Final venció a Alex Miñaur y cada vez está más cerca de un romper un récord histórico de Rafael Nadal.

Alcaraz venció a Miñaur: 7-5, 6-2, 6-1 en 2 horas y 15 minutos de un juego bastante intenso. Dicho triunfo convirtió a Carlitos en el segundo jugador más joven en sumar diez presencias en la penúltima ronda de los Grand Slam. En Semis enfrentará al siempre difícil Alexander Zverev.

El tenista murciano que solo tiene 22 años busca el último título (Australia Open) que le permitiría completar el 'Circulo de Grand Slam'. De lograrlo el próximo domingo, superaría la histórica marca de Rafael Nadal, quien completó el círculo de los cuatro grandes del tenis con 24 años.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev en Semifinales del Australia Open

Los enfrentamientos entre Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev siempre han sido de mucha igualdad e intensidad. Ambos tenistas muestran sus garras e intentan explotar su rendimiento contra su rival. Para el Australia Open en Semifinales, nos espera un duelo marcado por el calor y la humedad de la cancha.

Enfrentamientos entre Alcaraz vs Zverev:

12 juegos

6 victorias Alcaraz

6 victorias Zverev

2 victorias Grand Slam Alcaraz

2 victorias Gran Slam Zverev

2 victorias ATP Finals Sverev

4 Victorias Masters 1000 Alcaraz

2 victorias ATP 500 Zverev

Enfrentamientos claves entre Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev