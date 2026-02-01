Carlos Alcaraz es el nuevo monarca del Australian Open tras vencer a Djokovic en la final

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz no para de dar pasos de gigante en su búsqueda de llegar al olimpo del tenis. El español derrotó a Novak Djokovic en la final del Australian Open para certificar que es el mejor del mundo en el único gran torneo que no había podido ganar hasta la fecha.

El marcador final culminó con un 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 para el de Murcia. Alcaraz le quitó la corona a Djokovic que llegó a esta final tras dejar en el camino a un siempre difícil Sinner en una semifinal llena de mucha emoción. Se trata del séptimo Gran Slam en la joven carrera del jugador español.

Alcaraz supo ser paciente y reponerse al buen inicio Djokovic que se siente como en casa en un circuito de Australia en donde ha ganado hasta en 10 ocasiones. A sus 22 años, el vigente campeón del primer gran torneo del año amenaza con poner en riesgo todos los récords de los grandes tenistas que lo precedieron en época, incluyendo a Nadal, Federer y el propio Novak Djokovic.