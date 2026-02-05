Mérida se prepara para la 6ta edición del Gran Fondo Collado del Cóndor

Suscríbete a nuestros canales

Tras haber alcanzado la cima del reconocimiento mundial con un Récord Guinness, el Gran Fondo Collado del Cóndor (GFCDC) regresa este 22 de marzo de 2026 para consolidar a Mérida como el epicentro del ciclismo nacional. Lo que comenzó como un reto deportivo se ha transformado en un fenómeno social y turístico que moviliza a atletas de todo el país hacia las nubes del Páramo merideño.

Un impacto nacional que supera fronteras

La magnitud de este evento ya no se mide solo en kilómetros, sino en la diversidad de quienes aceptan el reto.

Representación federal : Más de 20 estados de Venezuela estarán representados en las distintas líneas de salida.

Participación masiva : Se espera la participación de más de 1.000 ciclistas , desde principiantes hasta figuras semiprofesionales.

Inclusión como pilar: El evento destaca por la participación de atletas con discapacidad, quienes inyectan una energía motivadora a todo el pelotón.

El imán del reto: ¿Por qué los ciclistas vuelven?

El GFCDC ha logrado crear una mística que obliga al deportista a regresar. Según Alberto Camardía, Director Ejecutivo de Banca Amiga, la experiencia va más allá del tiempo cronometrado:

La transformación personal : El evento es visto como una "experiencia de vida" donde llegar de último es tan glorioso como llegar de primero.

El escenario natural : El ascenso atraviesa diversos pisos térmicos, desde zonas áridas con cactus a 400 msnm hasta la roca desnuda a 4.118 msnm .

Fidelidad de marca: Figuras como Amanda Dudamel o ciclistas de élite como José Rujano repiten su participación, convirtiéndose en multiplicadores del mensaje de superación.

Alianza público-privada: el motor del evento

El respaldo de la empresa privada ha sido fundamental para elevar los estándares de calidad del evento.

Compromiso con el país : Empresas como Banca Amiga , Nestlé-Savoy y Toyota no solo actúan como patrocinadores, sino como aliados estratégicos que impulsan la economía local.

: Empresas como , y no solo actúan como patrocinadores, sino como aliados estratégicos que impulsan la economía local. Logística titánica: La organización, liderada por Ultrabikex, coordina con entes del Estado y cuerpos de seguridad para garantizar una ruta segura en los 123 km de recorrido.

"No se trata solo de potencia en las piernas, sino de una preparación integral —física, nutricional y mental— que permita enfrentar la hipoxia y las bajas temperaturas." — Camilo González, CEO de Ultrabikex.

La comunidad como protagonista

Una de las novedades que más ha impactado en la cultura de público es el Concurso de Barras.

Incentivos para la educación : Las escuelas y comunidades del Páramo se organizan para alentar a los ciclistas, compitiendo por dotaciones de material deportivo.

: Las escuelas y comunidades del Páramo se organizan para alentar a los ciclistas, compitiendo por dotaciones de material deportivo. Calor humano: Este programa ha logrado que los habitantes de localidades como Mucuchíes y Apartaderos se sientan parte esencial del evento, multiplicando el entusiasmo a lo largo de la vía

Novedades para la edición 2026

Este año, el Gran Fondo presenta innovaciones que mejoran la experiencia del espectador y del atleta: