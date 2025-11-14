Latin Grammy 2025: Gloria Estefan se apodera del escenario junto a Nathy Peluso

Suscríbete a nuestros canales

La cantante cubana Gloria Estefan se apoderó del escenario de los Latin Grammy con un performance colorido, en donde resaltó sus raíces junto a una artista invitada.

Gloria, deslumbró a todos en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, con su potente voz, demostrando que los años en la industria no se improvisa, sino que, son parte de su legado.

“Chirriqui Chirri” fue el tema que la artista eligió para interpretar en el escenario de los Latin Grammy junto a la argentina Nathy Peluso, quien con toda sensualidad se unió al espectáculo.

En lo que va de la ceremonia, Gloria Estefan se llevó a casa el Grammy en la categoría “Mejor álbum tropical tradicional” con su producción discográfica ‘Raíces’.