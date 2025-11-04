Modelo panameña destapa supuesta relación con Drake y esto responde el rapero

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada, la modelo panameña Gracie Bon, actual participante de “La Casa de Alofoke 2”, armó la revolución al hablar del supuesto romance con el rapero canadiense, Drake, hace algunos años.

Ante esto, el artista no se calló nada y salió al paso de las polémicas declaraciones donde Gracie también afirmó que él mismo la habría excluido de una fiesta tras invitarla previamente al festival Wireless Festival de Londres.

¿Qué dijo exactamente Gracie Bon sobre Drake?

Durante el episodio del reality dominicano, Bon relató que todo comenzó en 2020 cuando envió un mensaje directo a Drake en Instagram, y él le respondió. Según ella, el cantante llegó a regalarle hasta 30.000 dólares y la trasladó en jet privado.

Además, la influencer sostuvo que la relación sufrió un giro cuando fue invitada a una fiesta: “Yo llegué y vi de todo yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, ahí se murió todo’”, reveló con tono desencantado.

Gracie también aseguró que, tras ese episodio, su nombre fue puesto en una “lista negra” del artista, lo que le impidió asistir a otros eventos vinculados a él.

Drake responde y pone los puntos sobre las íes

En la transmisión en vivo, Drake negó rotundamente las versiones de Gracie Bon y dejó claro que “eso es una gran mentira”. Vale resaltar que, ambos llevaban una relación amigable luego que el cantante la nombrara en uno de sus temas que hizo en colaboración con Bad Bunny.

El artista señaló que la acusación de veto y la idea de que exista una lista negra es “una locura”. Con ello, trata de desactivar una narrativa que podría afectar su imagen pública, especialmente en un ámbito tan mediático como el de la música urbana y el entretenimiento digital.