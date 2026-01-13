Surge vídeo de Yeison Jiménez junto a Omar Geles antes de morir ¡Inolvidable!

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la conmoción por el trágico accidente aéreo que acabó con la vida de Yeison Jiménez, fanáticos recuerdan con cariño su encuentro con el legendario Omar Geles.

Ambas estrellas de la música colombiana compartieron en un escenario repleto de cientos de fanáticos para interpretar el tema "Los Caminos de la Vida", original del vallenatero.

En el audiovisual se evidencia la compatibilidad musical y la admiración entre Yeison Jiménez y Omar Geles, quienes han dejado una huella inquebrantable en la música tras sus decesos.

El adiós a una estrella

Por la tarde del 10 de enero, el mundo se estremeció con la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, de 34 años, mientras se dirigía junto a su equipo a un show en Medellín.

La avioneta que despegó del Aeropuerto Juan José Rondón se estrelló poco tiempo después; en el siniestro todos perdieron la vida.

Su repentino fallecimiento originó una ola de reacciones en su fanaticada y el medio artístico que hoy llora su muerte.

Este acontecimiento causó impacto luego de que saliera a la luz entrevistas del cantante donde relataba sus sueños con la muerte. En tres oportunidades, Jiménez experimentó su trágico destino que hizo realidad el pasado sábado.