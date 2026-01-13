Farándula

Surge vídeo de Yeison Jiménez junto a Omar Geles antes de morir ¡Inolvidable!

Ambas cantantes de la escena musical colombiana dejaron una huella imborrable en la industria

Por

Kleimar Reina
Martes, 13 de enero de 2026 a las 02:59 pm
Surge vídeo de Yeison Jiménez junto a Omar Geles antes de morir ¡Inolvidable!
Yeison Jiménez junto a Omar Geles / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En medio de la conmoción por el trágico accidente aéreo que acabó con la vida de Yeison Jiménez, fanáticos recuerdan con cariño su encuentro con el legendario Omar Geles.

NOTAS RELACIONADAS

Ambas estrellas de la música colombiana compartieron en un escenario repleto de cientos de fanáticos para interpretar el tema "Los Caminos de la Vida", original del vallenatero.

En el audiovisual se evidencia la compatibilidad musical y la admiración entre Yeison Jiménez y Omar Geles, quienes han dejado una huella inquebrantable en la música tras sus decesos.

El adiós a una estrella 

Por la tarde del 10 de enero, el mundo se estremeció con la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, de 34 años, mientras se dirigía junto a su equipo a un show en Medellín.

La avioneta que despegó del Aeropuerto Juan José Rondón se estrelló poco tiempo después; en el siniestro todos perdieron la vida. 

Su repentino fallecimiento originó una ola de reacciones en su fanaticada y el medio artístico que hoy llora su muerte. 

Este acontecimiento causó impacto luego de que saliera a la luz entrevistas del cantante donde relataba sus sueños con la muerte. En tres oportunidades, Jiménez experimentó su trágico destino que hizo realidad el pasado sábado.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 13 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula