MLB: Atléticos definieron a su abridor para el Opening Day

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El manager de los Atléticos, Mark Kotsay, confirmó este jueves que el dominicano Luis Severino será el lanzador abridor para el Día Inaugural de la temporada 2026. El encuentro se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Rogers Centre, donde la novena de Oakland visitará a los actuales campeones de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto.

El segundo año consecutivo de Severino como líder de la rotación

Para Luis Severino, esta elección representa su segunda apertura consecutiva en un Día Inaugural desde que se unió a la organización de los Atléticos. A lo largo de su trayectoria profesional, será la tercera ocasión en la que recibe la responsabilidad de iniciar el primer juego de una campaña regular. La primera vez que ostentó esta distinción fue en 2018 con los Yankees de Nueva York, año en el que alcanzó un registro de 19 victorias y se consolidó como una de las figuras dominantes del joven circuito.

Durante su estancia con Oakland, Severino ha mostrado una solvencia superior cuando lanza en calidad de visitante en comparación con sus aperturas como local. Esta tendencia es particularmente notable al contrastar sus números en el Sutter Health Park frente a otros estadios de la liga. La decisión de Kotsay de enviarlo al montículo en Toronto se alinea con estas métricas, buscando aprovechar la comodidad del diestro en parques ajenos.

En 14 aperturas fuera de casa en 2025, el dominicano dejó efectividad de 3.02 con 56 ponches, récord de 6-2 en 80.2 innings de labor.