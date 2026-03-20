MLB: Freddy Fermín no para de impresionar en San Diego

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El Spring Training de Freddy Fermín está siendo sencillamente espectacular. El receptor venezolano ha sido una de las mejores notcias del conjunto fraile en este inicio de 2026, especialmente teniendo en cuenta que el equipo de San Diego espera con ansias tener a un catcher titular que pueda aportar en ambas facetas del juego.

Precisamente, la faceta en la que más ha brillado "el Manao" en estos entrenamientos primaverales, es en la ofensiva. El oriundo de Puerto Ordaz no ha parado de batear ni por un momento, y muestra números que lo convierten en el candidato número uno para ser el receptor titular de los Padres en 2026.

Freddy Fermín se gana su lugar

Hasta los momentos, Freddy Fermín ha disputado 12 compromisos de Spring Training con los Padres de San Diego, en los que registra un excelente promedio al bate de .412, producto de 14 inatrapables en 34 turnos consumidos. Del mismo modo, muestra .444 de OBP, .676 de slugging y un OPS sensacional de 1.120.

El careta venezolano suma también par de vuelacercas y 11 carreras impulsadas, por lo que no solo ha bateado, sino que también ha sabido ser productivo y decisivo para los suyos en estos entrenamientos primaverales, lo que sin duda es una buena muestra de lo que podría hacer durante la temporada regular.

Por si fuera poco, Freddy Fermín acumula ya más de 60 entradas en la receptoría de San Diego en este Spring Training, luciendo en gran forma detrás del plato. Además de comandar de buena manera a los lanzadores, ha retirado a la mitad de los corredores que han intentado estafarle una base (seis de 12). Un mes de marzo genial para el criollo.