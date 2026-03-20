Paul Skenes iguala hazaña de leyendas antes de sus 24 años

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El fenómeno tiene nombre y apellido: Paul Skenes. Lo que muchos consideraban una evolución natural, las estadísticas se han encargado de elevar a la categoría de hito histórico. Al confirmarse su apertura para el inicio de esta temporada, el as de los Pittsburgh Pirates se convertirá en apenas el séptimo lanzador en los últimos 45 años en registrar múltiples aperturas de Opening Day antes de cumplir los 24 años.

Skenes no solo lanza fuego hacia el plato, sino que ha derribado la puerta de la veteranía con una madurez que la MLB rara vez presencia en lanzadores tan jóvenes.

Un club de leyendas y brazos de oro

Para entender la magnitud de lo que Skenes está logrando, basta con mirar los nombres de quienes lo acompañan en este selecto grupo desde 1981. No son solo abridores; son figuras que marcaron épocas enteras en el montículo:

Fernando Valenzuela (3): El Toro desató la Fernandomanía con tres aperturas antes de los 24.

Dwight Gooden (3): El Doc fue el paradigma del dominio temprano en los años 80.

Félix Hernández (3): El Rey demostró que se podía cargar con una franquicia siendo apenas un joven.

Scott Kazmir, CC Sabathia y Josh Beckett: Lanzadores que, al igual que Skenes, fueron piezas angulares de sus rotaciones desde el día uno.

Skenes ahora inscribe su nombre junto a estos colosos, compartiendo una característica común: la confianza absoluta de sus organizaciones para darles la pelota en el día más importante del calendario regular.

El ascenso meteórico del as de Pittsburgh

Desde su debut, Paul Skenes ha lidiado con una presión que quebraría a otros. Sin embargo, su capacidad para combinar una recta que roza las 100 mph con un control quirúrgico de sus pitcheos secundarios lo ha transformado en el rostro de la reconstrucción de los Pirates.

Abrir un segundo Opening Day antes de los 24 años es un mensaje claro de la gerencia: el futuro ya está aquí y tiene el número de Skenes en la espalda. En una era donde los equipos cuidan los innings y la exposición de sus prospectos, la libertad otorgada al derecho californiano habla de un talento que rompe todos los moldes establecidos.

El reto ahora es mantener la consistencia que figuras como Sabathia o Hernández sostuvieron durante décadas. Formar parte de esta lista es un honor, pero también un desafío; es la entrada a un grupo de "elegidos" que supieron transformar ese talento precoz en carreras dignas del Salón de la Fama o, al menos, de un respeto eterno en las Grandes Ligas.

El próximo Opening Day no será un juego más. Será la confirmación de que la era de Paul Skenes ha comenzado oficialmente, y el resto del béisbol está prestando mucha atención.