MLB: Ranger Suárez ya tendría fecha para su debut con Boston

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La temporada de las Grandes Ligas siempre trae historias que capturan la atención desde el primer lanzamiento al inicio de un nuevo año, y una de ellas tiene nombre propio: Ranger Suárez y lo que será su primera temporada con el uniforme de los Medias Rojas de Boston.

El calendario ya marca una fecha especial. La primera apertura del criollo está pautada para el próximo 30 de marzo, cuando Suárez suba al montículo como abridor de los Boston Red Sox, enfrentando nada menos que a los Houston Astros, según el periodista Chris Cotillo.

Este será un duelo exigente que servirá como primera gran prueba en esta nueva etapa y como uno de los brazos que está llamado a liderar a la rotación de abridores. El serpentinero de 30 firmó con contrato como agente libre con esta franquicia por cinco años y 130 millones de dólares.

Ranger Suárez – Boston Red Sox

El anuncio ha generado expectativa tanto en la afición como dentro del propio entorno del equipo. Suárez, conocido por su temple en situaciones de presión, tendrá la oportunidad de demostrar desde el inicio por qué fue una apuesta importante y una de las caras importantes de cara al futuro.

Más allá del rival, el contexto también añade un grado extra de interés. Los Astros se han caracterizado por tener una de las ofensivas más peligrosas de la Liga Americana en los últimos años, lo que obligará al venezolano a mostrar precisión y control desde los primeros innings.

Además, su capacidad para mezclar lanzamientos y mantener la calma en momentos clave será fundamental para marcar una diferencia y tener una primera gran presentación con uno de los equipos más históricos del joven circuito.

Finalmente, en Boston, la expectativa es clara, ya que esperan encontrar en Ranger Suárez una pieza confiable que pueda sostener el ritmo competitivo del equipo y sea vital para que logren conseguir sus diferentes objetivos colectivos en esta temporada 2026.