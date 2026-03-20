MLB: Estos son los abridores latinos para el Opening Day 2026

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En menos de una semana las Grandes Ligas subirán su telón para lo que será la temporada 2026, la cual promete muchas más emociones que el año anterior. Y es que para lo que será el Opening Day ya está garantizada la presencia de hasta cinco abridores latinos, algo que sin duda será motivo para seguir de cerca dichos encuentros en particular.

Dominicanos al frente

Si hay un país que siempre representa a la comunidad latina con figuras de mucho talento, esa es República Dominicana. Justamente, unos cinco lanzadores quisqueyanos serán los responsables de guiar a sus respectivos equipos a esa primera victoria de la zafra.

Por el lado de la Liga Nacional destacarán Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez, quienes volverán a ser los ases de Marlins de Miami y Phillies de Filadelfia, respectivamente. A su vez, Freddy Peralta cargará con la responsabilidad de impresionar a los Mets de Nueva York en su primer año con ellos.

Del lado de la Liga Americana también veremos talento y veteranía gracias a José Soriano y Luis Severino. Mientras el primero representará a los Angelinos de Los Ángeles, el segundo hará lo propio con los Atléticos.

Abridores para el Opening Day 2026 de la MLB