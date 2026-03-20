MLB: Estos son los abridores latinos para el Opening Day 2026

En menos de una semana las Grandes Ligas subirán su telón para lo que será la temporada 2026, la cual promete muchas más emociones que el año anterior. Y es que para lo que será el Opening Day ya está garantizada la presencia de hasta cinco abridores latinos, algo que sin duda será motivo para seguir de cerca dichos encuentros en particular.
NOTAS RELACIONADAS
Dominicanos al frente
Si hay un país que siempre representa a la comunidad latina con figuras de mucho talento, esa es República Dominicana. Justamente, unos cinco lanzadores quisqueyanos serán los responsables de guiar a sus respectivos equipos a esa primera victoria de la zafra.
Por el lado de la Liga Nacional destacarán Sandy Alcántara y Cristopher Sánchez, quienes volverán a ser los ases de Marlins de Miami y Phillies de Filadelfia, respectivamente. A su vez, Freddy Peralta cargará con la responsabilidad de impresionar a los Mets de Nueva York en su primer año con ellos.
Del lado de la Liga Americana también veremos talento y veteranía gracias a José Soriano y Luis Severino. Mientras el primero representará a los Angelinos de Los Ángeles, el segundo hará lo propio con los Atléticos.
Abridores para el Opening Day 2026 de la MLB
- Yankees de Nueva York (Max Fried) vs Gigantes de San Francisco (Logan Webb)
- Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta)
- Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) vs Cerveceros de Milwaukee (Por anunciar)
- Nacionales de Washington (Cade Cavalli) vs Cachorros de Chicago (Matthew Boyd)
- Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) vs Orioles de Baltimore (Trevor Rogers)
- Medias Rojas de Boston (Garrett Crochet) vs Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott)
- Angelinos de Los Ángeles (José Soriano) vs Astros de Houston (Hunter Brown)
- Tigres de Detroit (Tarik Skubal) vs Padres de San Diego (Por anunciar)
- Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) vs Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore)
- Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) vs Phillies de Filadelfia (Cristopher Sánchez)
- D-Backs de Arizona (Zac Gallen) vs Dodgers de Los Ángeles (Yoshinobu Yamamoto)
- Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert)
- Atléticos (Luis Severino) vs Azulejos de Toronto (Kevin Gausman)
- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Marlins de Miami (Sandy Alcántara)
- Reales de Kansas City (Cole Ragans) vs Bravos de Atlanta (Chris Sale)