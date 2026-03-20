Carlos Mendoza se inspira tras título de Venezuela: "Ahora me toca a mí"

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Después de coronarse como campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Omar López se incorporó nuevamente a sus funciones como coach de banca de Houston Astros en las Grandes Ligas, donde protagonizó un encuentro especial junto a Carlos Mendoza, en la jornada de este jueves 19 de marzo en los entrenamientos primaverales.

El actual dirigente de New York Mets no pudo contener las lágrimas tras un fuerte abrazo con el mandamás de los venezolanos después de la hazaña conseguida en Miami. El estratega de Las Mayores le expresó lo orgulloso que se sentía por la coronación de su país en el certamen.

Ante de convertirse en manager de la franquicia de Queens, Mendoza fue el coach de banca de López en el Clásico Mundial 2023, siendo una edición que terminó amarga por la dolorosa eliminación en cuartos de final frente a Estados Unidos. Con la proeza del combinado tricolor, el barquisimetano se ha inspirado y espera llevar a su equipo hasta la Serie Mundial en la venidera entrega de las Grandes Ligas.

Carlos Mendoza va por la Serie Mundial 2026

El coach principal vivió una decepcionante participación en la pasada campaña de Las Mayores, quedando fuera de la Postemporada teniendo un equipo con grandes argumentos para pelear por el banderín en la Liga Nacional. La gerencia le ha brindado la oportunidad de reivindicarse nuevamente con un roster plagado de figuras, que destaca a Juan Soto, Bo Bichette y Francisco Lindor.

Si, significa mucho para nosotros nosotros el haber logrado eso. Sigo representado a mi país, así que si. Ahora es mi turno y me toca a mí darle un orgullo a Venezuela", dijo el dirigente a SNY TV.

El 2026 será su tercera temporada al frente de los Mets, y Mendoza se siente preparado para afrontar el reto. A sus 45 años, con una mezcla de experiencia y una plantilla talentosa, el objetivo del venezolano es seguir los pasos de Oswaldo Guillén, el único manager venezolano en conquistar una Serie Mundial, cuando lo hizo con los Medias Blancas de Chicago en 2005.