¿Cuántos títulos mundiales tiene Venezuela en Beisbol?

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La reciente consagración de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha reavivado el debate sobre qué nación ostenta la supremacía en el Caribe. Al analizar el palmarés histórico en todas las categorías, las estadísticas muestran un dominio numérico contundente de Venezuela sobre República Dominicana, especialmente en el desarrollo de categorías menores y torneos regionales.

Hegemonía en categorías de formación y torneos mundiales

Venezuela ha estructurado su éxito desde las bases. El registro histórico detalla que, en competiciones organizadas por la WBSC y organismos regionales, la delegación venezolana acumula una ventaja importante. En la Copa Mundial de Beisbol (antigua Serie Mundial Amateur), Venezuela registra tres títulos mundiales, dos medallas de plata y cuatro de bronce, superando el único cetro obtenido por los quisqueyanos en esta categoría.

La superioridad se extiende a las categorías menores. En el Mundial Sub-23, Venezuela posee un campeonato mundial (2021) y una medalla de bronce. En las categorías Sub-15 y Sub-12, el dominio es absoluto con títulos mundiales y múltiples podios, mientras que República Dominicana presenta registros limitados en estas divisiones formativas de la WBSC.

Juegos del ciclo olímpico y Panamericanos

En el ámbito de las selecciones nacionales dentro del ciclo olímpico, las cifras favorecen nuevamente al seleccionado venezolano:

Juegos Bolivarianos : Venezuela suma 8 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce, frente a solo una presea dorada de Dominicana.

: Venezuela suma 8 medallas de oro, 5 de plata y 2 de bronce, frente a solo una presea dorada de Dominicana. Juegos Panamericanos: Ambas naciones cuentan con un título, pero Venezuela suma dos medallas de bronce adicionales.

Ambas naciones cuentan con un título, pero Venezuela suma dos medallas de bronce adicionales. Panamericanos Sub-12 y Sub-10: La brecha es más amplia, con Venezuela acumulando 12 y 9 títulos respectivamente, consolidándose como la potencia del continente en béisbol infantil.

Un nuevo orden tras el Clásico Mundial 2026

La obtención del título en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 equilibra la balanza en la máxima vitrina del beisbol profesional. Con este logro, Venezuela iguala a República Dominicana con un trofeo de campeones mundiales del WBC, pero se distancia en el conteo global de medallas gracias a su consistencia en todas las divisiones, desde la Sub-10 hasta la selección absoluta.