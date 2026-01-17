Isabella Ladera estaría embarazada de su segundo bebé: ¿Quién es el padre?

Suscríbete a nuestros canales

Fuertes rumores aseguran que la modelo venezolana Isabella Ladera estaría embarazada de su segundo bebé, luego de que surgiera un video donde se le ve con una pancita sospechosa.

El material fue captado en su salón de belleza por un cliente que esperaba para ser atendido. En él se ve a Isabella junto a su hija y un recién nacido en brazos, sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue su barriguita abultada que trató de disimular con ropa holgada.

La criolla no se percató que la estaban grabando y el video se ha hecho viral en redes sociales, desatando un sinfín de especulaciones sobre su pancita de embarazo.

¿Quién sería el padre?

Tras finalizar su relación con Beéle, Isabella Ladera abrió su corazón para adentrarse en una nuevo romance con el peruano Hugo García, con quien lleva meses de relación y quien sería el padre de la criatura,

En redes sociales suelen mostrar fotos juntos de sus viajes y momentos más románticos. El atleta fue un gran apoyo durante la polémica de la venezolana y los videos filtrados con su ex. García se mantuvo a su lado y manifestó su apoyo incondicional.

Por su parte, la morena de 26 años es madre de una nena de 6 llamada Mía Antonella, fruto de su relación con el influencer Isander Pérez.