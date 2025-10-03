¡Al podio! Criollo se alza en el Mundial de Karate en Japón

Suscríbete a nuestros canales

El karate latinoamericano celebra la gesta de Felipe Sepe, un joven venezolano de 13 años y residente en Panamá, quien se alzó como Subcampeón Mundial (medalla de plata) en el prestigioso Campeonato Mundial WSKF Japón 2025. Su logro es un hito: no solo fue su debut en un evento global, sino que fue el único competidor latinoamericano en su categoría.

Felipe demostró su versatilidad y dominio total de la disciplina al conseguir el subcampeonato en dos modalidades distintas:

1. Kata: La ejecución de formas preestablecidas.

2. Kumite (Combate): La lucha libre contra un oponente.

Un camino de gigantes

El camino hacia la plata no fue fácil. En la cuna del karate, Felipe se enfrentó a atletas de primer nivel, superando rondas eliminatorias contra competidores de países con gran tradición en el deporte. Sus enfrentamientos lo llevaron a medirse y vencer a deportistas de:

-Rumania

-Pakistán

-Australia

-Rusia

El orgullo deportivo

Compitiendo bajo el manto de ser el único representante latinoamericano, este joven radicado en Panamá ha puesto el foco en la calidad de la formación deportiva en la región. Con apenas 13 años, el Subcampeonato Mundial de Felipe no es solo una medalla de plata; es una carta de presentación ante la élite del karate y una fuente de inspiración para todos los jóvenes deportistas de Venezuela y Panamá que sueñan con conquistar el podio global.