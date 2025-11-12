El primer vistazo de “Toy Story 5” cambia la historia: ¿Se acabó la era de los juguetes?

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó. Pixar Animation Studios lanzó el primer tráiler de “Toy Story 5”, y lo hace con un giro sorprendente en el que la tecnología es su gran protagonista.

El avance, de apenas unos minutos, plantea una pregunta que retumba en las redes sociales: ¿Se acabó la era de los juguetes? Aún falta para descubrirlo, pero, por lo pronto disfrutemos de este adelanto que llega a 6 años del estreno de la cuarta película.

Un nuevo protagonista en "Toy Story 5"

En el tráiler aparece un dispositivo que redefine el juego y se trata de una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad. Con voz de Greta Lee, Lilypad entra en escena con un mensaje claro: “La era de los juguetes ha acabado”.

La escena muestra cómo los icónicos juguetes, es decir: Woody, Buzz Lightyear, Jessie, entre otros; reaccionan con miedo o desconcierto al nuevo dispositivo. Por su parte, Slinky tiembla, Rex tiende los dientes, Forky se tapa los ojos y, cuando Bonnie abre el paquete, aparece Lilypad.

“Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo de juguetes podría responder al mundo actual de la tecnología”, declaró el co-director Andrew Stanton.

El regreso de Woody y múltiples versiones de Buzz

Una de las escenas más llamativas del teaser muestra a Woody y Buzz juntos otra vez, abrazados por el miedo. Recordemos que, en la entrega pasada, Woody decidió quedarse con Bo Peep y no regresar con el grupo. Ahora, parece que algo lo convoca a volver.

Por su parte, el actor de voz Tim Allen, comentó que la película tendrá un enfoque sobre Jessie más de lo habitual, y, lo más curioso es que hablaría de múltiples versiones de Buzz Lightyear.

“Es una historia de Jessie, Tom y yo tenemos que reunirnos y hay una cosa divertidísima: porque hay un montón de Buzzes involucrados”, declaró acerca del largometraje que tiene como fecha de estreno el 19 de junio de 2026.