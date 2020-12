Disney mostró su arsenal para los próximos años

Cotilleo Deportivo

Rowerth Gonclaves | @rowerth92

Disney es la empresa más grande de medios a nivel mundial y de una vez mostraron lo que tienen preparado para el futuro cercano en todas las plataformas de distribución y en todas las marcas que manejan.

Star Wars, Marvel, Pixar, Disney Animation y National Geographic, entre otras publicaron los proyectos en los que están trabajando para que vean la luz entre 2021 y 2025.

Más allá del universo

Una de las grandes líneas con la que cuenta Disney en este momento es Star Wars. La clásica saga no las tuvo todas consigo en su última trilogía, pero en “la casa del ratón” quieren exprimir el juego a la franquicia.

La más esperada será Star Wars: Obi Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor y que contará con el regreso de Hayden Christensen en el papel de Darth Vader. La miniserie se ubicará diez años después de la batalla entre ellos en el sistema Mustafar.

Andor, una serie sobre Cassian Andor, personaje que protagonizó Diego Luna y que fue pieza central de la película Rogue One también tendrá su serie, al igual que Ahsoka, una serie que protagonizará Rosario Dawson sobre la jedi Ahsoka Tano.

Con el éxito de The Mandalorian, Disney también hará Rangers of the New Republic, que estará en la misma línea de tiempo de la serie que ya ha sido renovada.

Las series animadas de Star Wars siempre han contado con buena recepción y esta vez tendrán Bad Batch, una secuela de Clone Wars. Además, veremos el regreso del actor Warwick Davis en el papel de Willow. Tendremos una visión japonesa de Star Wars con Visions y una serie dirigida por Patty Jenkins llamada Rogue Squadron.

Thanos solo fue el comienzo

Marvel tiene todo un catalogo de proyectos para los próximos diez años, pero cada vez surgen nuevas piezas. En enero se estrenará, al fin, Wandavision, una serie sobre Scarlet Witch y el androide Vision que dará pie a la cinta Doctor Strange: Multiverse of Madness.

En la presentación también se dio el primer vistazo de The Falcon and de Winter Soldier, una serie de acción que tiene buenos escenarios y que va a ser una de las grandes apuestas para 2021. Junto a ella mostraron el primer adelanto de Loki, una serie en la que el Dios del engaño hará las veces de un agente secreto.

También presentaron un adelanto de Ms Marvel, una serie en live action que estará protagonizada por Iman Vellani, una actriz de origen indio. Capitana Marvel 2 ya tiene fecha de estreno y será el 11 de noviembre de 2022.

Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Iroheart y Armor Wars son algunas de las series que estarán al aire en los próximos años en la plataforma digital de Disney. Además, anunciaron el fichaje de Christian Bale para la cuarta película de Thor, la tercera parte de Ant-Man y una nueva película de los 4 Fantásticos.

A tocar nuevos destinos

Con la misión de la globalización, Disney, tendrá dos proyectos animados importantes. El primero es Encanto, una cinta escrita por Lin Manuel Miranda que se escenificará en el caribe colombiano y el segundo será Iwajú, una cinta animada que desarrollará en África.

Por su parte Pixar tendrá una apuesta fuerte con Lightyear, una serie de origen sobre Buzz Lightyear, figura icónica de Toy Story. También estrenarán Turning Red, una cinta animada sobre la pubertad.

Disney Animation también tendrá su cuota y contará con el regreso de Chip y Dale Rescue Rangers También saldrán series animadas de Moana, Tiara, la princesa afroamericana de “La Princesa y El Sapo”, una serie sobre Zootopia y una sobre Baymax, personaje muy querido de Big Hero 6.

En el apartado de los “live actions” la apuesta fuerte será La Sirenita con un elenco multiétnico y Pinocho que contará con Tom Hanks y la dirección de Robert Zemeckis. También saldrá la versión en carne y hueso de Peter Pan.

Adiós a Fox

FOX ya no se llamará de esa forma. Desde su compra por parte del conglomerado Disney, la empresa no sabía que hacer y decidieron que FOX como canal de televisión dejará de existir y se llamará STAR que es la marca de Disney en India. Este será un gran movimiento a nivel comercial para la casa que construyó Walt Disney.

Todo el catálogo de FOX tendrá su propio streaming STAR+ que será distinto a Disney+ en Latinoamérica.