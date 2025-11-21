Hijo de Ozzie Guillén es contratado por este equipo de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Ozney Guillén seguirá ampliando su camino en el beisbol profesional. El hijo de Oswaldo “Ozzie” Guillén asumirá un nuevo reto en 2026, tras ser contratado por la organización de los Minnesota Twins para trabajar en sus filiales de Ligas Menores. Será su primera experiencia dentro de una franquicia de los Estados Unidos, un paso que marca un avance importante en su carrera como técnico.

A pesar de haber tenido una discreta trayectoria como jugador, Guillén encontró en el terreno dirigencial su espacio natural. En pocos años como coach ha mostrado crecimiento, paciencia y resultados, señal de que su transición a la formación de talento se ha dado con buen ritmo y enfoque.

Un salto que consolida su proyecto

El propio Ozney anunció en sus redes sociales que será coach de bateo en el sistema de Ligas Menores de los Twins. Agradeció la oportunidad y el apoyo familiar, dejando claro que este nuevo capítulo representa un logro personal que lo impulsa a seguir construyendo su carrera desde los banquillos.

Su nombre venía sonando con fuerza en Venezuela y Colombia. Aunque había sido anunciado como coach de control de calidad de los Tigres de Aragua para trabajar con su padre en la LVBP 2025-2026, terminó asumiendo el rol de gerente deportivo de los Vaqueros de Montería, equipo al que ya había dirigido con éxito. Allí dejó una huella profunda, especialmente tras conquistar el título en la temporada 2019-2020.

Ese campeonato no solo marcó su mayor logro hasta ahora, sino que también lo convirtió, con apenas 28 años, en el dirigente más joven en llevar a un club a la Serie del Caribe. Un precedente que ahora acompaña su llegada al sistema organizado de MLB y que anticipa un futuro prometedor en su carrera como entrenador.