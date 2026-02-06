NFL: Estos son los récords que podrían romperse en el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl LX no es solo el partido final de la temporada; es un portal hacia la inmortalidad. Este domingo, en el Levi's Stadium, el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks definirá legados que se han construido en el tiempo. En la NFL, una carrera entera puede quedar sellada por un solo movimiento en el escenario más grande del mundo.

Un hito sin precedentes en New England

Mike Vrabel ya es una figura en Foxborough por sus tres anillos como jugador. Sin embargo, lo que ha logrado este año trasciende lo convencional: transformó a un equipo de 13 derrotas en el campeón de la Conferencia Americana en una sola temporada.

Si los Patriots vencen este domingo, Vrabel se convertirá en el primer hombre en toda la historia de la liga en ganar el Super Bowl como jugador y como entrenador en jefe para la misma franquicia.

Drake Maye contra el tiempo y los libros de récords

Con 23 años y 162 días, Drake Maye está a un paso de arrebatarle a Ben Roethlisberger el título del mariscal de campo titular más joven en ganar un Super Bowl. Además, una victoria lo pondría a la par de Tom Brady como el único quarterback en ganar sus primeros cuatro partidos de postemporada.

Maye busca unirse a un olimpo multidisciplinario. De ganar, sería el cuarto jugador más joven en la historia de los grandes deportes estadounidenses (NFL, MLB, NBA) en liderar a un equipo campeón en su estadística principal, siguiendo los pasos de leyendas como Joe DiMaggio, Tim Duncan y Willie Mays.

En la otra acera, Sam Darnold protagoniza la que podría ser la mayor resurrección de una carrera en la NFL. A sus 28 años, el QB de los Seahawks busca ser el primero en la historia en levantar el trofeo Vince Lombardi siendo titular en su quinto equipo diferente.

Darnold, quien pasó de ser considerado un fracaso en los Jets a un nómada de la liga, ha encontrado en Seattle su lugar en el mundo. Su victoria no solo validaría su talento, sino que lo colocaría en la selecta lista de QBs agentes libres que ganaron un anillo, junto a nombres de la talla de Peyton Manning y Tom Brady.

Mike Macdonald

El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, tiene la oportunidad de emular a gigantes como Chuck Noll y Bill Belichick. Con apenas 38 años, Macdonald podría ser el tercer entrenador en la historia en liderar la defensa menos castigada de la liga tanto como coordinador (2023) como entrenador en jefe (2025), coronando el proceso con un campeonato.

Jaxon Smith-Njigba

El receptor estrella de Seattle, Jaxon Smith-Njigba, ya tiene en sus manos el premio al Jugador Ofensivo del Año tras liderar la liga con 1.793 yardas. Si los Seahawks ganan, se convertirá en el cuarto jugador en la historia en liderar la liga en yardas recibidas y ganar el Super Bowl en la misma campaña, pero sería el único en lograrlo antes de cumplir los 24 años, superando incluso los registros del mítico Jerry Rice.