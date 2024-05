Liga MX: ¿Hay jugadores LGBTIQ+ en el fútbol mexicano?

A lo largo de los años, múltiples jugadores repartidos en las diferentes ligas del mundo han alzado la voz y confesado ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, hay una gran parte que aún no se animan a declararse, ante la discriminación que existe en algunos países.

Ahora bien, diversas compañías que han realizado varios estudios para conocer cuántos futbolistas forman parte de dicha comunidad. Una de ellas, es la Asociación Nacional de Deportistas LGBTIQ+, quien llegó a la conclusión de que al menos cinco figuras de la Primera División de México son homosexuales.

Desafortunadamente, estos jugadores tienen miedo de abrirse sobre sus gustos, ante esta problemática. Incluso, en el año 2022, la ENADIS (Encuesta Nacional sobre la Discriminación) determinó que el 22.9% de la población de la diversidad sexual y de género confesó que se le negó uno de sus derechos.

Los responsables de la competición apoyan la diversidad de género

Por ello, varias personas que comparten dicho pensamiento, no quieren anunciar su orientación sexual por el miedo de que pueda repetirse los sucesos de aquel año. No obstante, la Asociación Nacional de Deportistas LGBTIQ+ no se rinde y consiguió que en el Torneo Clausura de la Liga MX 2024 se juegue con un balón que lleva los colores de dicha comunidad.

Así lo confirmaron en las redes sociales de la competición, acompañado de un mensaje para apoyar a dicha comunidad, "Un movimiento que nos une. Nuevo balón oficial por la diversidad".