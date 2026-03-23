MLB: Orioles corta lazos con este venezolano

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Los Orioles de Baltimore han oficializado la salida del infielder venezolano Thairo Estrada, quien quedó en libertad tras ejercer la cláusula de exclusión de su contrato de ligas menores. El jugador de 30 años decidió buscar oportunidades en otra organización de las Grandes Ligas al no recibir garantías de integrar el roster de 26 jugadores para el Opening Day de la temporada 2026.

Estrada llegó al campamento de los Orioles con el objetivo de consolidarse como una pieza de profundidad en el infield. Su perfil resultaba atractivo para la gerencia de Baltimore, especialmente ante las lesiones sufridas por Jackson Holliday (muñeca) y Jordan Westburg (codo) durante los entrenamientos primaverales. A pesar de estas vacantes temporales en el cuadro, el jugador optó por la agencia libre para priorizar un destino con mayor tiempo de juego garantizado.

Las lesiones marcaron el paso de Estrada en 2025

El panorama para Thairo Estrada en el mercado actual está condicionado por su reciente historial médico. Durante la campaña de 2025, mientras vestía el uniforme de los Rockies de Colorado, el intermedista se vio limitado a participar en solo 39 encuentros. Las lesiones interrumpieron su ritmo ofensivo y defensivo, impidiéndole replicar los números que lo establecieron previamente como un titular confiable en las Mayores.

Al recuperar su salud plena durante este invierno, el venezolano pactó un acuerdo de ligas menores con invitación al Spring Training de los Orioles. Sin embargo, la estructura del roster de Baltimore y la competencia interna llevaron al jugador a ejecutar su derecho de salida contractual, una práctica común para veteranos que buscan asegurar un contrato de Grandes Ligas antes del inicio del calendario regular.

La salida de Estrada de la organización de Maryland lo coloca nuevamente en la agencia libre como una opción de bajo riesgo y alto potencial para equipos con necesidades en las almohadillas. Su capacidad para desempeñarse con solvencia en la segunda base y el campocorto, sumado a su experiencia previa con los Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York, lo convierte en un candidato para organizaciones que enfrentan bajas por lesión en esta etapa final de la pretemporada.

Con 30 años de edad, el nacido en Bejuma posee las herramientas para aportar contacto y defensa de nivel promedio en la Gran Carpa.