Baja sensible: Tommy Jo se lesiona y pierde la ruta hacia las Kentucky Oaks

Tras la reciente celebración de Spendthrift Farm por el Eclipse Award 2025 obtenido por su campeón dosañero Ted Noffey, la organización recibe ahora una noticia desalentadora: la destacada potra de tres años, Tommy Jo, ha sufrido una lesión que la mantendrá alejada de la competición.

La hija de Into Mischief en Mother Mother, entrenada por el miembro del Salón de la Fama Todd Pletcher, tenía como objetivo principal el Forward Gal Stakes (G3) este sábado 31 de enero en Gulfstream Park. Sin embargo, los planes han dado un giro radical para el equipo.

Una recuperación a largo plazo

Según informó Christina Bossinakis, editora de Thoroughbred Daily News, el gerente general de Spendthrift Farm, Ned Toffey, confirmó que la lesión obligará a la potra a perderse, al menos, el primer semestre de 2026. Esta ausencia es significativa, debido a que la excluye de eventos clave para las tresañeras, incluyendo las prestigiosas Kentucky Oaks (G1).

Una campaña dosañera de élite

Tommy Jo dejó una huella importante en su primer año de carreras. Logró dos victorias en pruebas de Grado 1, incluyendo el Alcibiades Stakes (G1) en Keeneland (una de ellas por vía legal tras un distanciamiento). En la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1), partió como una de las grandes favoritas, aunque no pudo superar el ritmo impuesto por Super Corredora.

Hasta la fecha, Tommy Jo acumula premios por $677,963. La nieta materna de Pioneerof the Nile —padre del triplecoronado American Pharoah— iniciará ahora su proceso de rehabilitación. Se espera que su regreso a los óvalos se produzca en la segunda mitad del año, apuntando a los selectivos encuentros en circuitos de verano y otoño como Saratoga y Keeneland.