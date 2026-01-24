Caribes se mete en la gran final contra viento y marea

Suscríbete a nuestros canales

Si se divisan los pronósticos de cualquier especialista o seguidor constante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) antes de comenzar la temporada, se pudiera evidenciar fácilmente que la mayoría consideraba que la novena de Caribes de Anzoátegui no tenía opciones, ni siquiera de clasificar a los playoffs.

Sin embargo, los dirigidos por Asdrúbal Cabrera siguen "callando bocas" y acaban de convertirse en el primer equipo clasificado a la instancia decisiva, tras superar a Bravos de Margarita este viernes con pizarra final de 9 carreras por 3, en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Resumen:

Aunque Carlos Pérez le dio la ventaja a los "Insulares" con un cuadrangular solitario en el segundo episodio, la respuesta local no se hizo esperar y con un rally de tres carreras en la parte baja liderado por un bambinazo de Herlis Rodríguez, tomaron el control del compromiso.

En el siguiente tramo un "back to back" protagonizado nuevamente por Rodríguez y esta vez se sumó Diego Infante, les sirvió para ampliar la pizarra parcialmente 5-1. No obstante, Ramón Flores descontó con un jonrón solitario en la alta del cuarto.

En la baja de esa cuarta entrada, Balbino Fuenmayor trajo la sexta de Caribes con fly de sacrificio y en la siguiente oportunidad, Bravos anotaría su tercera y última anotación de la noche con una jugada de selección.

Sin embargo, nuevamente los orientales ampliaron la diferencia con hit impulsor de Aldrem Corredor y el bullpen hizo el trabajo, para que en el octavo colocaran cifras definitivas con dos anotaciones más.

Caribes vuelve a una final de la LVBP:

La última serie final de la "Tribu" había sido en la campaña 2021-2022 y desde entonces, habían sido eliminados en la ronda regular en cada una de las zafras, hasta este memorable torneo.

