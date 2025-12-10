Los rumores de traspaso de Giannis Antetokounmpo desatan la locura en la NBA: conoce los posibles paquetes de cambio

Una serie de rumores y escenarios de intercambio (trade packages) han sacudido la NBA, poniendo en el centro de atención a una de sus más grandes superestrellas: el dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo. Aunque actualmente milita en los Milwaukee Bucks, varias cuentas especializadas han teorizado sobre los mejores destinos y los paquetes que los equipos deberían ofrecer si el fenómeno griego es puesto en el mercado.
Los posibles destinos planteados por incluyen a los Knicks, Warriors, Thunder, Heat, Spurs, Nets, Hawks y Rockets, cada uno con una propuesta de intercambio detallada.
Conferencia este: potenciando rivales y creando súper equipos
Tres grandes rivales de la Conferencia Este figuran entre los principales pretendientes:
-
New York Knicks: Los neoyorquinos irían por el golpe de autoridad. Los Bucks recibirían a OG Anunoby y Josh Hart, mientras que los Knicks se harían con Giannis Antetokounmpo.
-
Miami Heat: El Heat buscaría formar una dupla letal. Los Bucks recibirían a Andrew Wiggins, Norman Powell, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., un first round pick de Miami en 2030 y otro en 2032. El Heat sumaría a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, y Amir Coffey.
-
Brooklyn Nets: Los vecinos de Nueva York harían una oferta centrada en jóvenes y selecciones. Los Bucks recibirían a Michael Porter Jr., Egor Demin, Nolan Traore, Drake Powell, Ben Saraf, un first round pick de Brooklyn en 2026 y otro de Nueva York en 2029. Los Nets sumarían a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, Gary Harris, Jericho Sims y Amir Coffey.
-
Atlanta Hawks: La oferta de Atlanta incluye talento joven y una selección. Los Bucks recibirían a Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu y una selección de New Orleans Pelicans en 2026. Los Hawks recibirían a Giannis Antetokounmpo, Taurean Prince y Jericho Sims.
Conferencia oeste: el salto a un nuevo reto
Varios equipos del Oeste, incluyendo potencias en ascenso y dinastías recientes, se sumarían a la puja:
-
Oklahoma City Thunder (OKC): El Thunder capitalizaría sus picks acumulados para sumar una superestrella. Los Bucks recibirían a Isaiah Hartenstein, Lu Dort, Cason Wallace, Thomas Sorber, Ajay Mitchell, un first round pick de LAC en 2026, otro de Utah en 2026 y uno de Denver en 2027. El Thunder se llevaría a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, Jericho Sims y Amir Coffey.
-
San Antonio Spurs: Los Spurs buscarían crear un nuevo "Big Three". Los Bucks recibirían a Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes, Kelly Olynyk, Carter Bryant, un first round pick de Atlanta en 2027, otro de San Antonio en 2029 y un pick swap de Sacramento en 2031. Los Spurs sumarían a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, Kyle Kuzma y Amir Coffey.
-
Golden State Warriors: Una dinastía que busca reforzarse. Los Bucks recibirían a Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski, un first round pick de Golden State en 2026, otro en 2028 y uno en 2030. Los Warriors sumarían a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, y Bobby Portis.
-
Houston Rockets: Una oferta centrada en la juventud y picks. Los Bucks recibirían a Amen Thompson, Reed Sheppard, Fred VanVleet, Steven Adams, Tari Eason, un first round pick de Phoenix en 2027 y otro de Houston en 2031. Los Rockets recibirían a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, Jericho Sims y Amir Coffey.