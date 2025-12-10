Los rumores de traspaso de Giannis Antetokounmpo desatan la locura en la NBA: conoce los posibles paquetes de cambio

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de rumores y escenarios de intercambio (trade packages) han sacudido la NBA, poniendo en el centro de atención a una de sus más grandes superestrellas: el dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo. Aunque actualmente milita en los Milwaukee Bucks, varias cuentas especializadas han teorizado sobre los mejores destinos y los paquetes que los equipos deberían ofrecer si el fenómeno griego es puesto en el mercado.

Los posibles destinos planteados por incluyen a los Knicks, Warriors, Thunder, Heat, Spurs, Nets, Hawks y Rockets, cada uno con una propuesta de intercambio detallada.

Conferencia este: potenciando rivales y creando súper equipos

Tres grandes rivales de la Conferencia Este figuran entre los principales pretendientes:

New York Knicks: Los neoyorquinos irían por el golpe de autoridad. Los Bucks recibirían a OG Anunoby y Josh Hart , mientras que los Knicks se harían con Giannis Antetokounmpo.

Miami Heat: El Heat buscaría formar una dupla letal. Los Bucks recibirían a Andrew Wiggins, Norman Powell, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., un first round pick de Miami en 2030 y otro en 2032 . El Heat sumaría a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, y Amir Coffey .

Brooklyn Nets: Los vecinos de Nueva York harían una oferta centrada en jóvenes y selecciones. Los Bucks recibirían a Michael Porter Jr., Egor Demin, Nolan Traore, Drake Powell, Ben Saraf, un first round pick de Brooklyn en 2026 y otro de Nueva York en 2029 . Los Nets sumarían a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, Gary Harris, Jericho Sims y Amir Coffey .

Atlanta Hawks: La oferta de Atlanta incluye talento joven y una selección. Los Bucks recibirían a Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu y una selección de New Orleans Pelicans en 2026. Los Hawks recibirían a Giannis Antetokounmpo, Taurean Prince y Jericho Sims.

Conferencia oeste: el salto a un nuevo reto

Varios equipos del Oeste, incluyendo potencias en ascenso y dinastías recientes, se sumarían a la puja: