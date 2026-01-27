Versatilidad al máximo: Los Astros probarán a Isaac Paredes en diversas posiciones

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston tienen un plan claro para este entrenamiento de primavera: exprimir al máximo la versatilidad defensiva de Isaac Paredes. El manager del conjunto sideral, Joe Espada, confirmó que el mexicano será una pieza clave para otorgar flexibilidad al cuadro interior, una estrategia vital para las aspiraciones del equipo en la temporada 2026 de la MLB.

Creatividad en el infield sideral

Durante el FanFest de la organización, Espada detalló que la intención no es encasillar al sonorense en una sola posición. Con la reciente configuración del equipo, que incluye a Christian Walker en la primera base y el esperado regreso de Carlos Correa a la antesala, el alto mando busca espacios para que el bate de Paredes no salga del lineup.

"Paredes está sano, se vio bien en la pelota invernal y vamos a pedirle que juegue tercera, algo de primera y también que cubra la segunda base durante el Spring Training", señaló Espada. El objetivo, según el estratega, es acomodar a las mejores piezas ofensivas sin sacrificar la solvencia defensiva.

El retorno a la intermedia

Uno de los puntos más interesantes del plan es el regreso de Paredes a la segunda base. Aunque no defiende esa posición desde 2023, el cuerpo técnico confía en su capacidad de adaptación. A lo largo de su carrera en las Mayores, el infielder acumula 456 entradas en la intermedia, lo que representa aproximadamente el 10% de su tiempo total en el campo.

Las repeticiones que realice en el campamento primaveral serán determinantes para validar si la segunda base sigue siendo una opción viable para los días en los que el equipo necesite rotar a sus titulares o buscar enfrentamientos favorables contra lanzadores específicos.

Una pieza estratégica para la temporada

Este movimiento no debe interpretarse como un cambio de posición definitivo, sino como una evaluación de los recursos disponibles. Paredes se ha consolidado como una de las piezas ofensivas más confiables del roster de los Astros, y su capacidad para cubrir múltiples huecos en el diamante le ofrece a Joe Espada un margen de maniobra envidiable.

Con este enfoque, Houston busca blindarse ante posibles lesiones y fatiga, asegurando que su alineación siempre cuente con el poder del sonorense, independientemente de quién esté descansando en el banco.