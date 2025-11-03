Luka Modrić elige a sus cinco leyendas y enciende las redes con su quinteto histórico

Suscríbete a nuestros canales

Luka Modrić, el cerebro croata del AC Milán, volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por una jugada magistral, sino por una confesión viral. En un breve video de TikTok, el veterano mediocampista fue invitado a elegir a los cinco mejores futbolistas de la historia, y su respuesta no tardó en encender el debate en redes.

Fiel a su estilo sereno, el croata ganador de un Balón de Oro pensó unos segundos y fue soltando nombres que reflejan su respeto por la historia y por quienes marcaron su camino en el fútbol.

La Influencia Croata y el Cierre de Oro

La lista de Modrić comenzó con Diego Armando Maradona, el eterno número 10 argentino que elevó el fútbol a una dimensión casi artística. A su lado, colocó a Francesco Totti, símbolo de lealtad y clase en la Roma, y a Ronaldo Nazário, “El Fenómeno”, cuyo solo nombre arranca sonrisas y recuerdos en cualquier amante del fútbol. Cada elección, lejos de ser una simple mención, parece tener un peso emocional y una razón que va más allá de los títulos o los números.

En el centro de su quinteto aparece un nombre muy especial: Zvonimir Boban. Modrić lo define como su “ídolo”, un homenaje a la generación croata que inspiró a todo un país en el Mundial de 1998. La inclusión de Boban no solo revela la admiración de Luka por su compatriota, sino también la importancia de las raíces y los referentes nacionales en la formación de los grandes jugadores. En su voz se percibe el respeto de un alumno hacia quien abrió el camino.

Para cerrar su selección, Luka Modrić elige a Zinédine Zidane, el genio francés con quien compartió vestuario y aprendizajes en el Real Madrid.

Sin incluir a Messi ni a Cristiano Ronaldo, su lista es una declaración de principios: un tributo a los talentos que, más que dominar una era, definieron el alma del fútbol.