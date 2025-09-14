Junior Caminero jonronea en jornadas consecutivas, pero Tampa cae ante Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El jugador estrella de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, despachó este domingo su cuadragésimo cuarto (44) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Cachorros de Chicago. Encuentro que se llevó a cabo en el Wrigley Field, casa del conjunto de Illinois, ante 37.186 aficionados.

Este es el tercer jonrón de los últimos siete compromisos y el segundo en días consecutivos. Se puso a solo tres hits de los 200 de por vida.

El batazo de Junior Caminero

En la parte alta de la primera entrada, el antesalista dominicano llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del nipón Shota Imanaga. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carreras por cero (0) a favor de los visitantes.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala dos buenas, Imanaga dejó un splitter de unas 84 millas por hora en todo el centro del plato, lanzamiento que Caminero no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Junior Caminero tuvo una velocidad de salida de 110.2 millas por hora y recorrió 401 pies de distancia.

Sus números

Junior Caminero se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto Tampa. El antesalista tiene un promedio vitalicio de .258, con 197 hits, 51 jonrones y 133 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .262/.301/.545 (Avg/Obp/Slg); en 565 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 148 imparables, 44 cuadrangulares, anotado 89 e impulsado 108. Ha recibido 33 boletos y se ha ponchado en 118 ocasiones.