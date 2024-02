¡Sin pelos en la lengua! Migbelis Castellanos revela a cuántas cirugías se sometió para coronarse Miss Venezuela (+Video)

La presentadora y modelo Migbelis Castellanos rompió el silencio para hablar por primera vez a cuántos retoques estéticos se sometió para poder ingresar y ganar la corona de Miss Venezuela en el año 2013, bajo la cúpula del imponente Poliedro de Caracas. Ha sido durante el nuevo programa de Univisión llamado “Desiguales”, que la zuliana de 28 años confesó su pasó por el quirófano.

“Yo me hice cirugía, mi primera cirugía fue a los 17 años, muy mal. La cirugía fue una lipo, aumento de busto y rinoplastia. A los 17 años una niña quería competir en el Miss Venezuela y le dicen que tienes que hacerte esto, y de verdad no me importo. Mis papás me sentaron y me dijeron, ¿esto tiene que ver con tu futuro, tú lo quieres hacer? Y yo les dije sí. Ellos firmaron la autorización y me operé”, expresó la también Nuestra Belleza Latina 2018.

En este sentido, la artista venezolana indicó que la experiencia le valió para ver la situación de otra manera y que hoy con más experiencia no quiere volver a una intervención. “Han pasado 11 años y ¿tú crees que voy a volver al quirófano ahorita por algo?, ni loca”, aseveró la criolla.

Las declaraciones de Castellanos despertaron la impresión en sus compañeras del show Amara “La Negra”, Karina Banda, la doctora Nancy Álvarez y Adamari López, está última expresando como una niña de 17 años sin haber terminado por completo su desarrollo fue capaz de someter a una intervención.

El nuevo talk show se transmite de lunes a viernes a las dos de la tarde hora de Miami, por la señal de Univisión. Las cinco mujeres intercambian ideas sobre diversos temas de la actualidad como la diversidad, cultura y belleza.