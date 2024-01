Cristina Saralegui “La reina de los talk show latinos” reaparece para aclarar rumores de drogadicción y alcoholismo

¡Como en los viejos tiempos! La mañana de este lunes 29 de enero el público latino en los Estados Unidos disfrutó de un momento mágico el regreso a la televisión de la presentadora y periodista Cristina Saralegui, quien durante muchos años fue la encargada de conducir su programa “El Show de Cristina” transmitido por la cadena Univisión hasta el 2010. Durante la conversación la rubia de 76 años aprovechó para con su afilada lengua aclarar múltiples rumores que han corrido como pólvora en las plataformas digitales sobre su salud.

El programa “Hoy Día”, aprovechó el estreno de la competencia “En Hoy Día Bailamos”, que cuenta con la participación de seis artistas que buscan coronarse como el mejor bailarín, para recibir a Saralegui como invitada especial y conversar un poco sobre su vida tras su salida de la televisión. Recordemos que luego de poner punto y final a su contracto con Univisión en 2010, la cubana-estadounidense, se fue a Telemundo con el show de “Pa’lante con Cristina” que duro solo hasta el 2012.

La comunicadora comenzó la conversación aclarando que está en total conocimiento de la información que han realizado sobre ella en las redes sociales. “Yo no soy una persona de postear en las redes, de verdad yo soy privada. No salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien. A mí me han matado 4 veces. Y ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a poner cosas muy feas, muy desagradables que no son verdad”, confesó.

Igualmente, alegró que su residencia en Miami se ha convertido en un bálsamo de paz y tranquilidad en su vida. “Yo estoy retirada desde hace 14 años en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie. Me la paso superbién, por eso quiere decirle a la gente no se preocupen más, dejen de decir que estaba vieja, en una silla de ruedas y enferma”, alegó.

Sin embargo, el plato fuerte en la entrevista vino cuando habló sobre la polémica que por varios años estuvo muy insistente en su vida, y es que, es de conocimiento público que Saralegui sufrió de una difícil depresión que intentó curar con alcohol y que hicieron de su existencia un completo infierno, según lo revelado por ella en múltiples entrevistas.

“Yo les voy a decir la verdad, yo no soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?”, aseveró Cristina, que se mantiene con su corte y cabello rubio como cuando inició en el show en 1989.