Aleska Génesis sigue en el ojo del huracán y la "brujería" vuelve (+Video)

La participación de Aleska Génesis en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos ha generado que sus nombre vuelva a estar en el radar de la farándula, sobre todo por sus relación con el cantante Nicky Jam y el episodio de su arresto hace una semana en México.

El tema más reciente, ocurrió el sábado 20 de enero cuando la modelo fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México por la Policía de Investigación por el supuesto robo de relojes de alta gama con un valor de más de diez millones de pesos mexicanos.

Otro de los casos y sin duda el más polémica de su carrera, es el de la brujería contra su expareja el cantante Nicky Jam, con el cual empezó su relación a finales de 2021 pero que sólo duró hasta abril de 2022.

Las acusaciones de brujería surgieron a partir de un video que se filtró en las redes sociales, donde se ve claramente Aleska en videollamada con una "bruja". En la conversación, la modelo expresó sus deseos por apartarlo de otras mujeres. La santera le ofreció hacer un ritual con excremento de perro, gato, gallo fino, así como azufre y pimienta. Y según le explicó, este trabajo alejaría al cantante de los intereses románticos que pudiera tener.

Durante un entrevista publicada en el medio de comunicación Telemundo, Génesis Aleska confirmó que la brujería hacia Nicky Jam era real y señaló que había compartido la videollamada con amistades cercanas, pero alguien la filtró en redes sociales. "Todo pasó por un propósito porque esto me ayudó a tener las herramientas. Me tuve que endurecer y fortalecerme, escucharme a mí misma porque muchas de las cosas que pasaron fue también por escuchar a personas que no debí escuchar", dijo.