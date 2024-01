¡Se formó! Aleska Génesis “soplándole el bistec” a Alicia Machado (+Imágenes)

El martes 23 de enero se estrenó por Telemundo la cuarta temporada del reality La Casa de los Famosos, la cual en su primera semana ha dado mucha tela e información que cortar en la prensa y medios de comunicación, como el beso del actor Alfredo Adame con “La Divaza”, la pelea entre Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez y ahora una supuesta relación que ha nacido entre la modelo venezolana Aleska Génesis y Christian Estrada, expareja de la Miss Universo Alicia Machado.

La situación comenzó cuando la criolla y el mexicano estaban en la piscina de la mansión, en donde aprovecharon para intercambiar opiniones sobre el amor, pero con una química que ha hecho traspasar la pantalla y levantar comentarios de una relación en los cibernautas. En la conversación la también empresaria confesó sin nada de pena que le gusta cómo se ve Christian con el cabello largo

Igualmente, Aleska aprovechó el momento para desnudar su corazón y confesar lo que espera de su próxima pareja. “Yo me entrego por completo, por eso la pareja tiene que ser una persona que, además de gustarte físicamente, tiene que ser una persona que te comprenda, una persona que tú admires, que te haga reír, que sea tu amigo, tu confidente, que puedas contarles tus cosas”, expresó.

Ante las palabras de la rubia de 33 años, Estrada no dudo en responder: “Cuando tú menos lo piensas, te va llegar la persona indicada, y tu ni cuenta, te vas a dar”, manifestó.

Es de conocimiento público que Génesis sostuvo un romance con el reguetonero Nicky Jam, con el empresario venezolano Miguel Mawad y en el 2023 se rumoraba que estaba saliendo con el futbolista colombiano James Rodríguez.

Por su parte, el domingo 21 de enero Alicia Machado ganadora de la primera temporada del picoso reality, confesó durante una entrevista para el nuevo programa de Telemundo “Pica y se extiende”, que ya no tiene ningún lazo con Estrada.

“Aprovecho el programa para decirles que no tengo ninguna relación con él, no tengo nada bueno ni malo que decir de él lamentablemente. Pero bueno pasan cosas, yo estoy feliz es la mejor decisión que pude haber tomado, creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento y solo le deseo lo mejor”, dijo.