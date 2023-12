¿Qué le pasó? Nicky Jam habla de como bajó casi 50kg

El famoso cantante y estrella del reguetón Nicky Jam ha estado involucrado en el mundo de la música desde muy joven. A los 14 años, aprendió a cantar con un sello discográfico independiente en Puerto Rico y firmó con ellos. El ahora productor ha visto un cambio importante en su salud desde que se sometió a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses. El intérprete de "Travesuras" se sintió inspirado después de ver los resultados de un amigo suyo.

“La realidad es que he estado luchando con mi peso toda mi vida porque esta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer videos”, dijo, y confesó que la cirugía fue “algo que realmente quería”. Aunque admitió que se sentía nervioso antes de la cirugía, estaba convencido que necesitaba de un cambio. Reveló Nicky en exclusiva a People en Español sobre su proceso.

Dice que jugar baloncesto también ha sido una manera divertida de mantenerse saludable y activo "El baloncesto, eso es lo que me ayudó", reveló el puertorriqueño, que tiene una cancha en su casa. "Yo juego baloncesto todos los días. Soy un gran fanático del baloncesto y eso es lo que hago con mis amigos, donde quiera que viaje".

También cambió significativamente su dieta. "Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente". Habla sobre la vida después de la cirugía. "Antes me despertaba y solo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como lo que quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable".

Desde entonces, el cantante de 42 años reveló que perdió 110 libras (casi 50 kilos) Nick Rivera Caminero, nombre de pila del artista, dijo que los primeros días fueron duros y se volvió "loco" y hasta lloró porque tenía cuatro o cinco meses que no comía y solo tomaba líquidos. Sin embargo, confesó que el proceso no siempre fue fácil. "Hay que estar mentalmente preparado para lo que sucederá y no es fácil". "La gente dice que es el camino más fácil, pero se equivocan", dijo Jam sobre la cirugía.

Hoy se siente agradecido por haber superado su adicción a las drogas desde hace años. "Yo estaba gordo y era un adicto a las drogas", recordó. En 2007 después de mudarse a Colombia, buscando nuevas oportunidades en la música, dice que su vida ha cambió para mejor. "Yo no me estaba amando lo suficiente para que otra gente me amara" "Paré las drogas. Bajé de peso y la gente me miraba y decía: 'luces renovado, luces como un ser humano diferente" cuenta. "La manera en que tú te amas y te cuidas hace más fácil que el mundo te ame de vuelta y te apoye. Así es como funciona". El cantante admite que le faltó amor desde pequeño.