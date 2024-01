Con el corazón en la mano Aleska Génesis habla sobre su estadía en la cárcel de mujeres (+Declaraciones)

Lo que por varios días habían sido rumores de la prensa y redes sociales hoy es una realidad, la modelo venezolana Aleska Génesis es integrante de la cuarta temporada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, la cual se entrenó la noche de este martes 23 de enero bajo la conducción del periodista Nacho Lozano y Jimena Gallego, y la invitación especial de Miss Universo, Sheynnis Palacios.

El primer programa fue un derroche de entretenimiento para los espectadores de todo el mundo, al ver la entrada de las celebridades a la mansión todos luciendo muy glamorosos y elegantes como la ocasión lo ameritaba. Sin embargo, el público estaba a la expectativa de la rubia criolla quien fue la antepenúltima artista en ingresar.

Durante la entrevista con los presentadores del show la expareja del cantante colombiano Nicky Jam no dudo en soltar la lengua y defenderse de toda la polémica que se armó durante el sábado 20 de enero cuando fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México por la Policía de Investigación por un presunto robo de relojes de alta gama con un valor de más de diez millones de pesos mexicanos.

“Yo había recibido una llamada de mi abogado y mi familia en no subir a ese avión a México, sin embargo, yo les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar la cara y que así estuviera presa iba a demostrar mi inocencia. Yo no voy a estar en persecución y escondiéndome como si fuese una delincuente cuando no lo soy”, comentó de manera seria.

Igualmente, Génesis que en el 2023 fue vinculada en una relación con el futbolista colombiano James Rodríguez, señaló a sus compañeros Guty Carrera y Rodrigo Romeh en la convivencia, que ha visto la difícil situación como un momento negativo de la vida, pero que su fe inquebrantable fue fundamental para salir adelante estando tras las rejas en México.

“Después de hacer toda la migración, estaba la policía. Me meten a la cárcel estuve ahí un día y no pude dormir pase toda la noche ahí y luego salí”, narró.