¡Le soltaron los ganchos! La modela venezolana Aleska Genesis es puesta en libertad tras su arresto en México

El pasado sábado, la modelo venezolana Aleska Genesis fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la empresaria de 33 años, poseía una alerta migratoria, lo que ocasionó la detención inmediata por parte de las autoridades.

La venezolana fue recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Cabe destacar que, el motivo de la también empresaria participó supuestamente en el robo de relojes de alta gama en un establecimiento e intentar venderlo en la ciudad de Miami.



Su visita al país mexicano se da en medio de los fuertes rumores con respecto a su participación en el reallity “La Casa de los Famosos”, transmitido por la cadena Telemundo.

“Me lo han propuesto varias veces. Al principio yo dije que no. A mí me da miedo el tema de las cámaras, del reality, de poner mi vida privada a la luz pública, pero no sé, yo estoy ahorita aceptando todo lo que la vida me está ofreciendo”, confesó la venezolana durante una entrevista con el periodista Carlos Adyan.

Por otra parte, el reportero Carlos Jiménez confirmó que la modelo fue puesta en libertad mediante las plataformas digitales.

"Un juez ordenó anoche dejarla en libertad. Aunque la Fiscalía de Ciudad de México la acusaba de robarle 3 relojes 10 MDP al Zar de los casinos, ayer ni siquiera fue vinculada al proceso", reseña la publicación.